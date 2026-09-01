São José dos Campos está sob risco moderado de deslizamentos nesta terça-feira (1º), após uma sequência de chuva forte que deixou acumulados de até 84 milímetros em 24 horas. O alerta consta no boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

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O maior volume foi registrado no pluviômetro da região da Chácara Boa Vista, na região norte, com 84 milímetros. No bairro Freitas (norte), o acumulado chegou a 77 milímetros. Também foram registrados 43 milímetros no Parque Tecnológico (leste) e outros 43 milímetros no Jardim Altos de Santana (norte).