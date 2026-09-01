São José dos Campos está sob risco moderado de deslizamentos nesta terça-feira (1º), após uma sequência de chuva forte que deixou acumulados de até 84 milímetros em 24 horas. O alerta consta no boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).
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O maior volume foi registrado no pluviômetro da região da Chácara Boa Vista, na região norte, com 84 milímetros. No bairro Freitas (norte), o acumulado chegou a 77 milímetros. Também foram registrados 43 milímetros no Parque Tecnológico (leste) e outros 43 milímetros no Jardim Altos de Santana (norte).
O Cemaden também aponta risco hidrológico moderado para a região, diante da possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo desta terça. O cenário aumenta a atenção para áreas de encosta, pontos sujeitos a alagamentos e locais próximos a córregos.
Anel Viário fica alagado
A chuva provocou transtornos no trânsito de São José dos Campos. Uma das pistas do Anel Viário ficou alagada, prejudicando a circulação de veículos durante o período de maior intensidade da precipitação.
Um problema no sistema de drenagem teria contribuído para o acúmulo de água na pista. Motoristas precisaram reduzir a velocidade para atravessar o trecho.
Caçapava registrou 67 milímetros de chuva entre as 9h de segunda-feira (31) e as 9h desta terça-feira (1º), segundo dados do Cemaden.
Na Estrada Municipal Professora Olívia Alegri, um pinheiro caiu sobre a pista durante a manhã e interrompeu temporariamente o tráfego. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para retirar a árvore e liberar a passagem.
A via liga a região central de Caçapava à região de Caçapava Velha e já registrou outras ocorrências provocadas pelo mau tempo.
Previsão ainda indica chuva
A previsão mantém possibilidade de chuva para São José dos Campos e outras cidades do Vale do Paraíba nesta terça-feira.
Em São José, a temperatura máxima deve ficar próxima dos 22°C, com chuva durante o dia e possibilidade de temporal à tarde. Em Caçapava, a máxima prevista é de cerca de 23°C, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite.
O avanço da frente fria também provocou uma queda significativa nas temperaturas depois do calor dos últimos dias.