Uma mulher foi morta a facadas após cair em uma emboscada em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na segunda-feira (31). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar depois que a vítima deu entrada na UPA Sul. As equipes médicas confirmaram a morte.
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Segundo informações da PM, os policiais foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência. Em uma primeira diligência, a equipe foi até a residência da vítima, mas não encontrou alterações no imóvel.
Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que um Chevrolet Prisma prata havia levado a mulher até a unidade de saúde e, depois, deixado o local.
Os agentes retornaram ao endereço e encontraram um veículo com as mesmas características estacionado em frente a uma casa. Na calçada, havia marcas de sangue. Os policiais também perceberam um forte odor de produtos de limpeza misturado ao cheiro de sangue.
Imóvel tinha manchas de sangue
Ao observar o interior do imóvel por cima do muro, a equipe encontrou a casa revirada e com diversas manchas de sangue. Diante da situação, os policiais entraram no imóvel para realizar uma varredura e preservar possíveis vestígios relacionados ao crime.
Na casa vizinha, o pai de um dos envolvidos forneceu aos policiais a identificação completa de dois suspeitos: o filho e a ex-nora.
As informações foram encaminhadas à Polícia Judiciária, que deverá requisitar as perícias técnicas no imóvel e no veículo. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do crime, a participação dos suspeitos e a motivação do ataque.