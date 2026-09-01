Uma mulher foi morta a facadas após cair em uma emboscada em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na segunda-feira (31). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar depois que a vítima deu entrada na UPA Sul. As equipes médicas confirmaram a morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da PM, os policiais foram acionados pelo Copom para atender a ocorrência. Em uma primeira diligência, a equipe foi até a residência da vítima, mas não encontrou alterações no imóvel.