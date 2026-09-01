Os motoristas que utilizam a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Rio-Santos (BR-101) passam a pagar mais caro pelo pedágio a partir desta terça-feira (1º). Na região do Vale do Paraíba, o reajuste atinge diretamente as praças de Jacareí e Pindamonhangaba.
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A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que a tarifa para carros de passeio aumenta R$ 0,10 na praça de Jacareí e R$ 0,20 em Pindamonhangaba, na Via Dutra. Os novos valores também são aplicados às demais categorias de veículos.
O reajuste ocorre após a última atualização das tarifas nas praças da Dutra, realizada em setembro de 2025. Para 2026, o aumento médio para os motoristas ficou em 1,32%, abaixo da inflação acumulada de 4,56%, medida pelo IPCA no período considerado.
Rio-Santos
Na Rodovia Rio-Santos, os novos valores passam a valer nas praças de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. A tarifa será de R$ 4,90 nos dias úteis e sobe para R$ 8,20 aos finais de semana e feriados.
A mudança deve impactar principalmente quem utiliza as rodovias para deslocamentos entre o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e o Rio de Janeiro, além dos motoristas que viajam pela região durante os fins de semana e feriados.
Novas tarifas
Confira abaixo os valores atualizados dos pedágios da Dutra e da Rio-Santos para cada categoria de veículo.