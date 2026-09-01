Os motoristas que utilizam a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Rio-Santos (BR-101) passam a pagar mais caro pelo pedágio a partir desta terça-feira (1º). Na região do Vale do Paraíba, o reajuste atinge diretamente as praças de Jacareí e Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que a tarifa para carros de passeio aumenta R$ 0,10 na praça de Jacareí e R$ 0,20 em Pindamonhangaba, na Via Dutra. Os novos valores também são aplicados às demais categorias de veículos.