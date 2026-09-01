As fortes chuvas registradas durante a madrugada desta terça-feira (1º) provocaram acúmulo de água no Anel Viário, sob o viaduto do Jardim Renata, em São José dos Campos. A ocorrência causou impacto no trânsito da região e, no momento, uma faixa da via permanece interditada para os trabalhos de escoamento.
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Durante a operação, estão sendo realizadas a limpeza e a desobstrução da galeria de drenagem com o auxílio de um caminhão de hidrojateamento, equipamento que libera jatos de água em alta pressão para remover resíduos e materiais que comprometem o fluxo da água na rede.
A administração municipal informou que realiza serviços preventivos de limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem em diferentes regiões da cidade e que objetos encontrados e retirados do interior da galeria podem ter contribuído para a obstrução do sistema.
Materiais descartados irregularmente podem ser levados pela chuva para bocas de lobo e galerias, prejudicando o sistema de drenagem e contribuindo para o acúmulo de água nas vias públicas. Diante disso, a Prefeitura ressalta a importância do descarte correto de lixo.
A Prefeitura mantém equipes de prontidão para atender ocorrências provocadas pelas chuvas. Agentes da Mobilidade Urbana permanecem no local para organizar e orientar o tráfego.