As fortes chuvas registradas durante a madrugada desta terça-feira (1º) provocaram acúmulo de água no Anel Viário, sob o viaduto do Jardim Renata, em São José dos Campos. A ocorrência causou impacto no trânsito da região e, no momento, uma faixa da via permanece interditada para os trabalhos de escoamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a operação, estão sendo realizadas a limpeza e a desobstrução da galeria de drenagem com o auxílio de um caminhão de hidrojateamento, equipamento que libera jatos de água em alta pressão para remover resíduos e materiais que comprometem o fluxo da água na rede.