O estupro de vulnerável mantém tendência de alta e subiu 3,51% na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2026 na comparação com o 2025, de janeiro a julho: 383 ocorrências contra 370 no ano passado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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Nada menos do que 77% das vítimas do total dos estupros são consideradas vulneráveis, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças, adolescentes e mulheres em condição de vulnerabilidade.
Ou seja, sete em cada dez vítimas de estupro na região neste ano foram pessoas vulneráveis e sem condições de se defender dos abusadores.
O total de estupros reduziu 1,58% na RMVale em 2026 na comparação com o ano passado. Os casos caíram de 506 para 498. Já os estupros – categoria que exclui as vítimas vulneráveis – caíram 15,44%, com 115 ocorrências neste ano contra 136 no ano passado.
Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, violência que desafia as forças públicas de segurança.
O ano passado terminou com 628 casos de estupro de vulneráveis na região, número que ficou atrás apenas do ano de 2019, que registrou 637 crimes na região, tornando-se o ano com mais crimes sexuais registrados contra vulneráveis no Vale.