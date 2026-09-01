O estupro de vulnerável mantém tendência de alta e subiu 3,51% na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2026 na comparação com o 2025, de janeiro a julho: 383 ocorrências contra 370 no ano passado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

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Nada menos do que 77% das vítimas do total dos estupros são consideradas vulneráveis, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças, adolescentes e mulheres em condição de vulnerabilidade.