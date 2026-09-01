As cidades do Vale do Paraíba estão entre as que registraram os maiores volumes de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas.

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Segundo a Defesa Civil estadual, São José dos Campos acumulou 80 milímetros, o maior volume do estado, enquanto Caçapava teve 61 mm e Pindamonhangaba, 43 mm.