As cidades do Vale do Paraíba estão entre as que registraram os maiores volumes de chuva do estado de São Paulo nas últimas 24 horas.
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Segundo a Defesa Civil estadual, São José dos Campos acumulou 80 milímetros, o maior volume do estado, enquanto Caçapava teve 61 mm e Pindamonhangaba, 43 mm.
O cenário de instabilidade deve continuar nesta terça-feira (1º), com risco de temporais, rajadas de vento superiores a 70 km/h e eventual queda de granizo.
Além de São José dos Campos, outras cidades do Vale e do Litoral Norte aparecem entre os maiores acumulados registrados no período. São Sebastião, na região de Juquehy, teve 41 mm, mesmo volume contabilizado em Taubaté. Ilhabela e Jacareí registraram 35 mm.
A chuva também provocou ocorrências em Pindamonhangaba. Uma árvore de grande porte caiu no bairro Vila Rica, enquanto uma via ficou alagada no bairro Santa Cecília. Dois postes de energia elétrica também caíram, nos bairros Flamboyant e Araretama.
A Defesa Civil informou que equipes permanecem em campo para contabilizar os danos e prestar apoio aos moradores afetados. Não houve registro de pessoas feridas.
No Litoral Norte, a madrugada desta terça-feira foi marcada por chuva e vento forte. Em Ubatuba, a maior rajada registrada chegou a 56 km/h, de acordo com os dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
A velocidade dos ventos pode aumentar ao longo do dia com o avanço da frente fria e a formação de novas áreas de instabilidade.
Frente fria espalha chuva pelo estado
A madrugada começou com chuva persistente, entre fraca e moderada intensidade, principalmente nas regiões centro-sul de São Paulo. Os maiores acumulados foram observados no Vale do Paraíba, na Região Metropolitana de São Paulo, no sul e no litoral paulista.
Durante esta terça, a previsão indica que as áreas de instabilidade devem avançar por todo o estado. Há possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas, raios, rajadas de vento localizadas acima de 70 km/h e eventual queda de granizo.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a combinação entre a frente fria, a elevada umidade e o contraste de temperaturas mantém o cenário favorável à ocorrência de chuva mais intensa.
A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os avisos oficiais, principalmente durante os períodos de chuva forte.