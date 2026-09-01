Um acidente envolvendo dois carros em um ponto de alagamento provocou lentidão no tráfego do Anel Viário, em São José dos Campos. A fila começou a se formar por volta das 5h desta terça-feira (1º), no sentido sul.

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Equipes da Mobilidade Urbana estão no local para sinalizar a área e orientar os motoristas. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas ou a dinâmica do ocorrido.