01 de setembro de 2026
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CONGESTIONAMENTO

VÍDEO: Alagamento e acidente 'travam' Anel Viário em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Ponto de alagamento em São José dos Campos
Ponto de alagamento em São José dos Campos

Um acidente envolvendo dois carros em um ponto de alagamento provocou lentidão no tráfego do Anel Viário, em São José dos Campos. A fila começou a se formar por volta das 5h desta terça-feira (1º), no sentido sul.

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Equipes da Mobilidade Urbana estão no local para sinalizar a área e orientar os motoristas. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas ou a dinâmica do ocorrido.

*Matéria em atualização.

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