Quatro empresas doaram R$ 60 mil em mudas para a revitalização da Praça da CTI, um dos espaços mais tradicionais da região central de Taubaté. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada para requalificar o local.
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A doação foi autorizada por meio de decreto municipal e integra as ações de renovação do paisagismo da praça. A parceria busca unir esforços entre o poder público e a iniciativa privada para valorizar os espaços públicos de Taubaté.
Além do novo paisagismo, as equipes da Prefeitura já realizaram serviços de poda de árvores, zeladoria, melhorias na iluminação, manutenção e reconstrução das muretas.
Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, com participação das Secretarias de Obras e Serviços Públicos e de Zeladoria, além de equipes particulares.
Estão previstas ações de pintura e outros serviços de revitalização no espaço.
Com as intervenções, a Praça da CTI deve ganhar um novo aspecto e proporcionar um ambiente mais bonito e acolhedor para moradores e visitantes.