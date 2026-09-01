Quatro empresas doaram R$ 60 mil em mudas para a revitalização da Praça da CTI, um dos espaços mais tradicionais da região central de Taubaté. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada para requalificar o local.

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A doação foi autorizada por meio de decreto municipal e integra as ações de renovação do paisagismo da praça. A parceria busca unir esforços entre o poder público e a iniciativa privada para valorizar os espaços públicos de Taubaté.