01 de setembro de 2026
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MOBILIDADE

SJC tem alterações no trânsito para o desfile de 7 de setembro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Desfile cívico-militar interrompe tráfego nas vias do Centro
Desfile cívico-militar interrompe tráfego nas vias do Centro

A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar vias da região central para a realização do tradicional desfile cívico-militar do feriado da Independência, na segunda-feira (7). As interdições começam às 23h de domingo (6) e seguem até o fim do desfile, quando as vias serão liberadas.

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Confira os pontos de interdição:

Avenida Nelson D'Ávila e Rua 15 de Novembro, entre as ruas Eugênio Bonádio e Siqueira Campos;

  • Ruas Sebastião Humel e Coronel Monteiro, entre a Avenida São José e a Rua Vilaça;

  • Ruas Rubião Júnior, Francisco Paes e Dolzani Ricardo, entre as ruas Humaitá e Floriano Peixoto;

    • Ruas César Leite e Salgado Filho, entre a Rua Humaitá e a Avenida Nelson D'Ávila;

  • Travessa Chico Luiz e Rua 7 de Setembro.

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