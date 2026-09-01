A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar vias da região central para a realização do tradicional desfile cívico-militar do feriado da Independência, na segunda-feira (7). As interdições começam às 23h de domingo (6) e seguem até o fim do desfile, quando as vias serão liberadas.

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Confira os pontos de interdição: