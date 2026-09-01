A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar vias da região central para a realização do tradicional desfile cívico-militar do feriado da Independência, na segunda-feira (7). As interdições começam às 23h de domingo (6) e seguem até o fim do desfile, quando as vias serão liberadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira os pontos de interdição:
Avenida Nelson D'Ávila e Rua 15 de Novembro, entre as ruas Eugênio Bonádio e Siqueira Campos;
Ruas Sebastião Humel e Coronel Monteiro, entre a Avenida São José e a Rua Vilaça;
Ruas Rubião Júnior, Francisco Paes e Dolzani Ricardo, entre as ruas Humaitá e Floriano Peixoto;
Ruas César Leite e Salgado Filho, entre a Rua Humaitá e a Avenida Nelson D'Ávila;
Travessa Chico Luiz e Rua 7 de Setembro.