O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 55 vagas para jovens aprendizes. As oportunidades são destinadas a jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e estão distribuídas entre as funções de auxiliar em serviços de alimentação (25 vagas) e cobrador de transporte coletivo (30).

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Para a função de auxiliar em serviços de alimentação, as atividades incluem atendimento ao cliente, serviços gerais e atendimento de balcão. Já para a função de cobrador, as atribuições envolvem a cobrança de tarifas, o atendimento aos passageiros e orientação sobre tarifas e itinerários.

Como se candidatar