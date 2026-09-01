O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 55 vagas para jovens aprendizes. As oportunidades são destinadas a jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e estão distribuídas entre as funções de auxiliar em serviços de alimentação (25 vagas) e cobrador de transporte coletivo (30).
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Para a função de auxiliar em serviços de alimentação, as atividades incluem atendimento ao cliente, serviços gerais e atendimento de balcão. Já para a função de cobrador, as atribuições envolvem a cobrança de tarifas, o atendimento aos passageiros e orientação sobre tarifas e itinerários.
Como se candidatar
Para participar da seleção, é necessário estar na faixa etária de 16 a 25 anos e ter o ensino fundamental completo. As vagas não exigem experiência profissional.
Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT, localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou enquanto houver senhas disponíveis.
Além dessas oportunidades, o PAT oferece mais de 500 vagas para diferentes funções, que podem ser consultadas no site da Prefeitura.