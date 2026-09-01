01 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Aviso do Inmet indica que vai continuar chovendo na RMVale; VEJA

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Gerada por IA
Imagem ilustrativa
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de perigo potencial para o Vale do Paraíba: um para esta terça-feira (1º) e outro para quarta-feira (2). Os avisos indicam possibilidade de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.

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O alerta de tempestade é válido durante toda esta terça-feira, das 0h às 23h59. Há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h.

A previsão se estende para quarta-feira, quando também são esperados volumes de chuva e intensidade de ventos semelhantes, das 0h às 23h59.

Orientações

Durante as rajadas de vento, o INMET orienta a população a não se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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