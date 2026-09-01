A morte de Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, provocou comoção em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. Após a confirmação da morte da moradora, familiares, amigos e vizinhos publicaram homenagens nas redes sociais e lembraram Pamela como uma pessoa alegre, carinhosa e de “sorriso fácil”.

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Pamela morreu após um acidente de trânsito na noite deste domingo (30), na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro. Ela estava em um Fiat Palio Weekend ELX, que bateu contra uma árvore na altura do número 454, na região do Conjunto Habitacional.