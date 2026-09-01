A morte de Pamela Cristine Claudiano da Conceição, de 32 anos, provocou comoção em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. Após a confirmação da morte da moradora, familiares, amigos e vizinhos publicaram homenagens nas redes sociais e lembraram Pamela como uma pessoa alegre, carinhosa e de “sorriso fácil”.
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Pamela morreu após um acidente de trânsito na noite deste domingo (30), na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro. Ela estava em um Fiat Palio Weekend ELX, que bateu contra uma árvore na altura do número 454, na região do Conjunto Habitacional.
O filho de Pamela, de 4 anos, também estava no veículo e ficou ferido. Mãe e filho foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba. Pamela não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. A criança permaneceu internada e, segundo o boletim de ocorrência, havia previsão de que fosse submetida a um procedimento cirúrgico.
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'Pessoa maravilhosa' e 'sorriso fácil'
A repercussão da morte de Pamela levou amigos e moradores de Moreira César a compartilharem mensagens de despedida.
Uma das homenagens descreve Pamela como uma “pessoa maravilhosa” e destaca a luz, o amor, a alegria e o coração generoso da moradora.
“Menina doce, de sorriso fácil. Guerreira”, publicou uma página dedicada ao distrito de Moreira César ao lamentar a morte.
A vizinha Beatriz Santos também publicou uma mensagem de despedida e pediu conforto para a família, especialmente para o filho de Pamela.
“Pamela sempre vou me lembrar de você”, escreveu Priscila Daniele.
Outra vizinha de infância lamentou a perda e destacou a personalidade da vítima.
“Ela sempre foi querida e doce. Fiquei triste demais com a notícia”, escreveu.
As mensagens publicadas após a morte também ressaltam a dimensão da perda para pessoas que conviveram com Pamela ao longo da vida.
Família também é lembrada nas homenagens
Entre as manifestações de pesar, pessoas próximas também relembraram uma tragédia anterior envolvendo a família. Segundo relatos publicados nas redes sociais, o pai do filho de Pamela morreu há cerca de três anos, também vítima de uma fatalidade.
A informação passou a fazer parte das homenagens e aumentou a preocupação de amigos e vizinhos com o menino de 4 anos, que ficou ferido no acidente e permaneceu internado.
A nota de falecimento publicada em homenagem a Pamela resume o sentimento de familiares e amigos diante da perda: “A dor da perda é imensa, mas as lembranças e o amor serão eternos.”
Acidente que matou Pamela é investigado
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pela Polícia Civil.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h07 e encontrou o Fiat Palio no local. As vítimas, porém, já haviam sido socorridas quando os policiais chegaram.
A perícia foi acionada para analisar o veículo e o local da batida. O trabalho deverá considerar marcas na pista, danos no automóvel, posição em que o carro ficou e outros vestígios que possam ajudar a reconstruir a dinâmica do acidente.
O boletim de ocorrência não esclarece se houve participação de outro veículo ou se Pamela perdeu o controle do automóvel antes de atingir a árvore. Também não está definido, pelas informações iniciais, quem conduzia o carro no momento da colisão.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O enquadramento é preliminar e não significa que alguém tenha sido responsabilizado pelo acidente.
A investigação continua, com a expectativa dos laudos periciais e de outros elementos que possam esclarecer o que aconteceu.