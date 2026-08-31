Moradores de Taubaté e Caçapava receberam nesta segunda-feira (31) um alerta severo da Defesa Civil para a chegada de uma área de chuva forte na região. O aviso indica condições para temporais, com possibilidade de raios, ventos intensos e granizo.
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Segundo a mensagem enviada aos moradores, a chuva está se espalhando pela região de Caçapava e Taubaté e também pode atingir municípios vizinhos. A orientação é para que a população procure abrigo em um local seguro durante a passagem da instabilidade.
O alerta ocorre em meio à formação de áreas de chuva que avançam pelo Vale do Paraíba e podem provocar mudanças rápidas nas condições do tempo.
Também nesta tarde, moradores de São José dos Campos e Jacareí receberam alerta severo de chuva forte enviado pela Defesa Civil Estadual.
Orientação durante o temporal
A Defesa Civil recomenda que os moradores permaneçam em locais protegidos e evitem áreas abertas durante a ocorrência de raios e ventos fortes.
Também é importante ficar longe de árvores, estruturas metálicas, postes e outros pontos que possam oferecer risco durante o temporal. Em caso de chuva intensa, a população deve evitar locais sujeitos a alagamentos e não tentar atravessar áreas com acúmulo de água.
A possibilidade de granizo também exige atenção. A recomendação é permanecer em um ambiente fechado até que a tempestade perca força.
A Defesa Civil reforça que o cenário pode mudar rapidamente e orienta os moradores a acompanhar novos comunicados dos órgãos oficiais.