Moradores de Taubaté e Caçapava receberam nesta segunda-feira (31) um alerta severo da Defesa Civil para a chegada de uma área de chuva forte na região. O aviso indica condições para temporais, com possibilidade de raios, ventos intensos e granizo.

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Segundo a mensagem enviada aos moradores, a chuva está se espalhando pela região de Caçapava e Taubaté e também pode atingir municípios vizinhos. A orientação é para que a população procure abrigo em um local seguro durante a passagem da instabilidade.