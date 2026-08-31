A Defesa Civil emitiu um alerta severo nesta segunda-feira (31) para a região de São José dos Campos e Jacareí, devido à chegada de uma área de chuva com condições para temporais.

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Segundo o aviso, a chuva está se espalhando pela região e pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e possibilidade de granizo. O alerta também indica que os efeitos do temporal podem alcançar municípios vizinhos.