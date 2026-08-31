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TEMPORAL

Defesa Civil emite alerta severo para chuva em São José e Jacareí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Moradores receberam alerta de chuva forte na região de São José
Moradores receberam alerta de chuva forte na região de São José

A Defesa Civil emitiu um alerta severo nesta segunda-feira (31) para a região de São José dos Campos e Jacareí, devido à chegada de uma área de chuva com condições para temporais.

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Segundo o aviso, a chuva está se espalhando pela região e pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e possibilidade de granizo. O alerta também indica que os efeitos do temporal podem alcançar municípios vizinhos.

A orientação da Defesa Civil é para que a população procure abrigo em local seguro durante a passagem da instabilidade. A recomendação é evitar áreas abertas e permanecer longe de árvores, estruturas metálicas e locais que possam oferecer risco durante a ocorrência de ventos e descargas elétricas.

O alerta reforça a necessidade de atenção para possíveis mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante a intensificação da chuva.

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