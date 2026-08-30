Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã deste domingo (30), no trecho de Caraguatatuba da Rodovia dos Tamoios. A colisão aconteceu no km 26, na pista sentido litoral, em um momento em que as condições climáticas eram favoráveis e o tempo estava firme.

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De acordo com imagens registradas pelo sistema de monitoramento por câmeras da Concessionária Tamoios, o condutor pilotava uma Honda CB 300F pela faixa da direita quando perdeu o controle do veículo. Em seguida, a motocicleta colidiu violentamente contra a barreira rígida de proteção da pista e atingiu uma caixa de hidrante.