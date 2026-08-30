30 de agosto de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre em grave acidente dentro de túnel da Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Viaturas em atendimento ao acidente que matou um motociclista
Viaturas em atendimento ao acidente que matou um motociclista

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã deste domingo (30), no trecho de Caraguatatuba da Rodovia dos Tamoios. A colisão aconteceu no km 26, na pista sentido litoral, em um momento em que as condições climáticas eram favoráveis e o tempo estava firme.

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De acordo com imagens registradas pelo sistema de monitoramento por câmeras da Concessionária Tamoios, o condutor pilotava uma Honda CB 300F pela faixa da direita quando perdeu o controle do veículo. Em seguida, a motocicleta colidiu violentamente contra a barreira rígida de proteção da pista e atingiu uma caixa de hidrante.

A ocorrência mobilizou diversas equipes de resgate e segurança ao longo da manhã. O alerta de emergência disparou às 8h23, e minutos depois viaturas da Guarda Municipal e ambulâncias chegaram ao trecho para prestar os primeiros socorros.

Devido à gravidade do impacto, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) enviou uma Unidade de Suporte Avançado para o local. Apesar do empenho dos socorristas em tentar estabilizar o motociclista, a médica da equipe constatou o óbito às 9h30.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil também foram acionadas para registrar a ocorrência e dar início aos procedimentos de perícia.

Impacto no trânsito

Para viabilizar o trabalho das equipes de emergência e a realização da perícia técnica, a faixa 2 da rodovia precisou ser interditada no sentido Leste.

A liberação total do trecho ocorreu por volta das 12h56, após a remoção do corpo e a retirada da motocicleta, encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Caraguatatuba.

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