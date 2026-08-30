Quem precisou trafegar pela rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego (SP-55) na manhã deste domingo (30) encontrou momentos de tensão e trânsito interrompido na Costa Sul de São Sebastião.
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Um grande derramamento de óleo espalhado pelo asfalto no trecho da Serra de Maresias, em direção a Boiçucanga, transformou a pista em uma armadilha escorregadia, ameaçando a segurança de motoristas e motociclistas.
A movimentação das equipes começou cedo. Logo ao assumirem o turno, às 7h, agentes do Departamento de Trânsito de São Sebastião se posicionaram na altura do km 156+500 para orientar os motoristas e evitar acidentes graves.
Em uma ação conjunta com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a primeira tentativa para conter o perigo foi a aplicação de serragem para absorver o produto.
Caminhão-pipa
Como a quantidade de óleo na pista era expressiva e o risco de derrapagem permanecia alto, a estratégia precisou ser ampliada. Para garantir a limpeza completa do pavimento, o trecho foi totalmente interditado para a chegada de um caminhão-pipa, que realizou a lavagem do trecho afetado.
Após horas de trabalho intenso e uma rigorosa avaliação das condições de aderência do asfalto, a rodovia foi totalmente liberada por volta das 12h30, restabelecendo a fluidez no tráfego entre os bairros da região.
Até o momento, o veículo responsável por lançar o óleo na pista não foi identificado. No entanto, as autoridades já iniciaram a apuração do caso e pretendem analisar as imagens das câmeras de monitoramento instaladas ao longo do trecho para localizar o infrator.