Quem precisou trafegar pela rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego (SP-55) na manhã deste domingo (30) encontrou momentos de tensão e trânsito interrompido na Costa Sul de São Sebastião.

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Um grande derramamento de óleo espalhado pelo asfalto no trecho da Serra de Maresias, em direção a Boiçucanga, transformou a pista em uma armadilha escorregadia, ameaçando a segurança de motoristas e motociclistas.