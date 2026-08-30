A manhã deste domingo (30) foi de susto e apreensão para quem vive na região leste de São José dos Campos. Um balão de grandes proporções sobrevoou vários bairros até cair nas águas de um lago no bairro Chácaras Pousada do Vale.

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Antes de ir parar na água, o objeto passou muito perto de telhados, fios da rede elétrica e chegou a ficar preso temporariamente em estruturas próximas a casas e a um parquinho infantil.