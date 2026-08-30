Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã deste domingo (30), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada na Estrada dos Pássaros, no bairro Travessão.
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Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior seguia para dar apoio a uma ocorrência de homicídio na região sul da cidade quando os agentes visualizaram um homem em uma motocicleta colocando uma arma na cintura.
Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito teria acelerado e tentado fugir. Durante o acompanhamento, a motocicleta colidiu com um veículo que transitava pela via, fazendo com que o homem caísse.
Na queda, uma pistola CZ calibre 9 mm caiu no chão ao lado do suspeito. A arma estava com a numeração preservada e havia 15 munições intactas.
O homem foi contido e algemado pelos policiais, que consideraram o risco de uma nova tentativa de fuga. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba.
A autoridade policial tomou conhecimento da ocorrência e registrou um boletim por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O suspeito permaneceu recolhido na carceragem à disposição da Justiça.