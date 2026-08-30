Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã deste domingo (30), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada na Estrada dos Pássaros, no bairro Travessão.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior seguia para dar apoio a uma ocorrência de homicídio na região sul da cidade quando os agentes visualizaram um homem em uma motocicleta colocando uma arma na cintura.