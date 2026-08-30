Moradores de diferentes cidades do Vale do Paraíba ficaram assustados neste domingo (30) com a presença de vários balões sobre a região. Um deles caiu em área de mata de Ubatuba.
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Em São José dos Campos, um balão de grandes proporções foi visto sobre bairros e chegou a ficar enroscado em estruturas próximas a casas e a um parquinho. Em Cachoeira Paulista, cerca de seis balões foram avistados, enquanto em Ubatuba outro caiu em uma área de mata fechada, nas proximidades da Praia da Caçandoca.
Segundo a Defesa Civil do Estado, a ocorrência em Ubatuba foi registrada por volta das 10h20, na região sul do município. O balão caiu em uma área de difícil acesso e não apresentava mais chamas. Até o momento, não há registro de incêndio no local.
Por causa das condições do terreno, não foi possível retirar o balão. A área continua sendo monitorada pela Defesa Civil municipal.
Balões em São José
Em São José dos Campos, imagens recebidas pela reportagem de OVALE mostram um balão de grandes proporções próximo a estruturas urbanas no bairro Pousada do Vale, na região leste da cidade.
O objeto chegou a ficar enroscado perto de casas e de um parquinho, provocando preocupação entre moradores. Em um dos vídeos, uma moradora registra o momento em que o balão aparece preso próximo à rua.
Segundo ela, depois de permanecer enroscado, o objeto acabou se soltando e voltou a subir. Durante a gravação, a moradora também afirma ter visto outros balões nas proximidades.
“Olha isso, o tamanho disso aqui. [...] Enroscou aqui na rua de baixo”, relata.
Outro balão também foi avistado no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul de São José dos Campos. Até o momento, não há confirmação de queda de algum dos objetos na cidade.
Seis balões em Cachoeira
Em Cachoeira Paulista, a Defesa Civil informou que cerca de seis balões foram avistados neste domingo. Segundo o órgão, os objetos teriam vindo de Caçapava e seguiam em direção ao Vale Histórico.
Até o momento, não houve acionamento relacionado à queda de balão no município.
A soltura de balões é considerada crime ambiental no Brasil e pode provocar incêndios, acidentes e riscos para a aviação. A prática é proibida pelo artigo 42 da Lei nº 9.605/1998.
A legislação prevê punições para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões capazes de provocar incêndios em áreas de vegetação, florestas, regiões urbanas ou residências.
A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa, podendo as duas penalidades ser aplicadas.
Sem possibilidade de controle depois do lançamento, os balões podem percorrer longas distâncias e cair em áreas residenciais, matas ou outros locais de risco. Além da possibilidade de incêndios, os objetos podem representar perigo para aviões e helicópteros.