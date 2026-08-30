Moradores de diferentes cidades do Vale do Paraíba ficaram assustados neste domingo (30) com a presença de vários balões sobre a região. Um deles caiu em área de mata de Ubatuba.

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Em São José dos Campos, um balão de grandes proporções foi visto sobre bairros e chegou a ficar enroscado em estruturas próximas a casas e a um parquinho. Em Cachoeira Paulista, cerca de seis balões foram avistados, enquanto em Ubatuba outro caiu em uma área de mata fechada, nas proximidades da Praia da Caçandoca.