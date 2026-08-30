Um motorista perdeu o controle da direção e caiu com o carro dentro do Córrego do Vidoca, na região da Ponte Estaiada, em São José dos Campos.

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Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 1h40 deste domingo (30). O veículo vinha da região do Jardim Aquarius em direção ao Anel Viário e, ao fazer uma curva, acabou saindo da pista e caindo no córrego.