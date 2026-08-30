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ACIDENTE

Motorista perde direção e cai em córrego na Ponte Estaiada de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Veículo caiu dentro do córrego
Veículo caiu dentro do córrego

Um motorista perdeu o controle da direção e caiu com o carro dentro do Córrego do Vidoca, na região da Ponte Estaiada, em São José dos Campos.

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Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 1h40 deste domingo (30). O veículo vinha da região do Jardim Aquarius em direção ao Anel Viário e, ao fazer uma curva, acabou saindo da pista e caindo no córrego.

Relatos de pessoas que presenciaram o acidente indicam que o carro estaria em alta velocidade. Vídeos feitos por testemunhas e compartilhados em um grupo de motoboys registraram a ocorrência.

De acordo com o fundador do grupo responsável pela gravação, o motorista descia a via vindo do Aquarius para acessar o Anel Viário quando perdeu o controle na curva e caiu no córrego, sob a Ponte Estaiada.

Ainda conforme o relato, não há grade de proteção no trecho onde o veículo saiu da pista.

Até o momento, não foram informadas oficialmente as condições de saúde do motorista nem se houve outras pessoas envolvidas no acidente. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi atendida pelo policiamento.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que, na madrugada deste domingo (30), por volta das 2h, as equipes de Mobilidade Urbana deram apoio à PM na ocorrência na avenida Jorge Zarur em que um veículo caiu no Córrego do Vidoca.

Segundo a administração municipal, a via não sofreu danos ou mesmo precisou ser interditada. O veículo permanece no local e sua remoção será providenciada pelo proprietário.

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