Moradores de São José dos Campos ficaram assustados na manhã deste domingo (30) após um balão de grandes proporções ser avistado sobre bairros da cidade. O objeto chegou a ficar enroscado em estruturas próximas a casas e a um parquinho no bairro Pousada do Vale, na região leste.

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Imagens obtidas por OVALE mostram o tamanho do balão e a movimentação do objeto entre as construções. Em um vídeo, uma moradora registra o momento em que o balão aparece preso próximo à rua e relata preocupação com a situação.