Moradores de São José dos Campos ficaram assustados na manhã deste domingo (30) após um balão de grandes proporções ser avistado sobre bairros da cidade. O objeto chegou a ficar enroscado em estruturas próximas a casas e a um parquinho no bairro Pousada do Vale, na região leste.
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Imagens obtidas por OVALE mostram o tamanho do balão e a movimentação do objeto entre as construções. Em um vídeo, uma moradora registra o momento em que o balão aparece preso próximo à rua e relata preocupação com a situação.
Segundo a moradora, após permanecer enroscado, o balão acabou sendo solto e voltou a subir. Durante a gravação, ela também afirma ter avistado outros balões nas proximidades.
“Olha isso, o tamanho disso aqui. [...] Enroscou aqui na rua de baixo”, relata a moradora durante o vídeo.
Outro balão também foi avistado no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul de São José dos Campos. Até o momento, não há confirmação de que algum dos objetos tenha caído na cidade.
As imagens recebidas pela reportagem mostram pelo menos um dos balões próximo a estruturas urbanas, o que aumenta a preocupação diante dos riscos provocados pela soltura desse tipo de objeto.
Soltar balão é crime
A soltura de balões é proibida no Brasil e pode provocar incêndios, acidentes e riscos para a aviação. A prática é considerada crime ambiental pelo artigo 42 da Lei nº 9.605/1998.
A legislação estabelece punições para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões capazes de provocar incêndios em áreas de vegetação, florestas, regiões urbanas ou residências.
A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa, podendo as duas penalidades ser aplicadas.
Como não podem ser controlados depois do lançamento, os balões podem percorrer longas distâncias e cair em locais inesperados. Além do risco de incêndios em imóveis e áreas naturais, os objetos podem representar perigo para aviões e helicópteros durante o voo.