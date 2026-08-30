30 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

Balão gigante sobrevoa bairros de São José e assusta moradores

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Balão sobrevoa bairro de São José dos Campos
Balão sobrevoa bairro de São José dos Campos

Moradores de São José dos Campos ficaram assustados na manhã deste domingo (30) após um balão de grandes proporções ser avistado sobre bairros da cidade. O objeto chegou a ficar enroscado em estruturas próximas a casas e a um parquinho no bairro Pousada do Vale, na região leste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens obtidas por OVALE mostram o tamanho do balão e a movimentação do objeto entre as construções. Em um vídeo, uma moradora registra o momento em que o balão aparece preso próximo à rua e relata preocupação com a situação.

Segundo a moradora, após permanecer enroscado, o balão acabou sendo solto e voltou a subir. Durante a gravação, ela também afirma ter avistado outros balões nas proximidades.

“Olha isso, o tamanho disso aqui. [...] Enroscou aqui na rua de baixo”, relata a moradora durante o vídeo.

Outro balão também foi avistado no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul de São José dos Campos. Até o momento, não há confirmação de que algum dos objetos tenha caído na cidade.

As imagens recebidas pela reportagem mostram pelo menos um dos balões próximo a estruturas urbanas, o que aumenta a preocupação diante dos riscos provocados pela soltura desse tipo de objeto.

Soltar balão é crime

A soltura de balões é proibida no Brasil e pode provocar incêndios, acidentes e riscos para a aviação. A prática é considerada crime ambiental pelo artigo 42 da Lei nº 9.605/1998.

A legislação estabelece punições para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões capazes de provocar incêndios em áreas de vegetação, florestas, regiões urbanas ou residências.

A pena prevista é de detenção de um a três anos, além de multa, podendo as duas penalidades ser aplicadas.

Como não podem ser controlados depois do lançamento, os balões podem percorrer longas distâncias e cair em locais inesperados. Além do risco de incêndios em imóveis e áreas naturais, os objetos podem representar perigo para aviões e helicópteros durante o voo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários