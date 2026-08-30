Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após matar a facadas o pedreiro José Luis Ferreira, de 64 anos, na noite desse sábado (29), no bairro Freitas, na região norte de São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado por comentários feitos pela vítima sobre a filha do suspeito, incluindo o fato de José Luis ter chamado a jovem de “gostosa” e "delícia".
De acordo com o registro da Polícia Civil, José Luis e o investigado, Dorival da Silva, conhecido como “Vizinho”, se conheciam e passaram parte do dia em um pesqueiro da região, onde consumiram bebidas alcoólicas.
Ainda conforme o boletim, Dorival já estava incomodado havia algumas semanas com comentários feitos pelo pedreiro sobre sua filha. Entre as provocações, José Luis teria chamado a jovem de “gostosa” e feito brincadeiras chamando Dorival de “sogro”.
Suspeito pegou faca
A situação teria se agravado durante uma discussão entre os dois no pesqueiro. Após a briga, Dorival deixou o estabelecimento e foi para casa.
Segundo a investigação, ele teria pegado uma faca e retornado para as proximidades do pesqueiro. O suspeito teria ficado escondido aguardando a saída de José Luis.
Por volta das 20h25, quando o pedreiro deixou o local, Dorival teria se aproximado e desferido vários golpes de faca contra ele. José Luis caiu na via pública e morreu no local.
Depois do ataque, o suspeito teria voltado para casa e deixado a faca utilizada no crime perto do corpo da vítima.
Pedreiro teria sido surpreendido
A perícia encontrou ao menos uma lesão provocada por instrumento perfurocortante na região do peito de José Luis. A quantidade total de ferimentos deverá ser apontada pelo exame necroscópico.
Uma segunda faca, menor, também foi encontrada na cintura da vítima. Para a autoridade policial, o objeto reforça a hipótese de que o pedreiro foi surpreendido e não conseguiu reagir ao ataque.
Uma testemunha relatou ainda ter sofrido uma pequena lesão causada pela ponta da faca durante a ocorrência. O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito, mas informou que não pretendia apresentar queixa por essa lesão.
Homem confessou o homicídio
Após receber informações sobre a autoria do crime e o endereço do suspeito, a Polícia Militar encontrou Dorival dentro de casa, deitado. Aos policiais, ele teria confessado o assassinato.
Na Central de Polícia Judiciária, o investigado voltou a admitir que matou José Luis. Segundo o boletim, ele confirmou que estava irritado com os comentários feitos pelo pedreiro sobre sua filha e que, depois da discussão no pesqueiro, decidiu voltar armado e esperar pela vítima.
Dorival disse não se lembrar exatamente de quantas vezes atingiu José Luis, mas mencionou três ou quatro facadas. A faca apontada como utilizada no homicídio foi apreendida.
Prisão em flagrante
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
O delegado responsável também representou pela prisão preventiva de Dorival. O investigado permaneceu à disposição da Justiça para as demais providências do processo.