Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após matar a facadas o pedreiro José Luis Ferreira, de 64 anos, na noite desse sábado (29), no bairro Freitas, na região norte de São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado por comentários feitos pela vítima sobre a filha do suspeito, incluindo o fato de José Luis ter chamado a jovem de “gostosa” e "delícia".