Um homem foi preso em flagrante após matar um conhecido a facadas na noite desse sábado (29), em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o pedreiro José Luis Ferreira, de 64 anos, foi atacado em uma via pública nas proximidades de um pesqueiro, no bairro Freitas, na região norte da cidade.
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O crime ocorreu por volta das 20h25. De acordo com o registro policial, o suspeito, identificado como Dorival da Silva, 52 anos, conhecido pelo apelido de “Vizinho” e que seria ajudante de pedreiro, foi localizado pela Polícia Militar pouco depois do ataque e levado à Central de Polícia Judiciária.
A Polícia Civil classificou o caso como homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima. O delegado responsável também representou pela decretação da prisão preventiva do investigado.
Suspeito teria emboscado a vítima
Conforme o boletim de ocorrência, vítima e suspeito se conheciam e haviam passado o dia em um pesqueiro, onde consumiram bebidas alcoólicas. A investigação aponta que Dorival estaria incomodado havia algumas semanas com comentários que José Luis fazia sobre sua filha e com brincadeiras nas quais era chamado de “sogro”.
Ainda segundo o relato registrado pela Polícia Civil, após uma discussão e briga entre os dois, Dorival deixou o estabelecimento e foi até sua residência. Posteriormente, teria pegado uma faca e permanecido escondido próximo à entrada do pesqueiro, aguardando a saída da vítima.
Quando José Luis deixou o local, o suspeito teria se aproximado e desferido diversos golpes. A vítima caiu na via pública e morreu no local. O autor, segundo o BO, retornou para casa e deixou a faca utilizada no crime nas proximidades do corpo.
Vítima foi surpreendida
A perícia encontrou ao menos uma lesão provocada por instrumento perfurocortante na região do peito de José Luis. O número exato de ferimentos seria determinado pelo exame necroscópico.
Uma segunda faca, de menor tamanho, também foi localizada na cintura da vítima. Para a autoridade policial, esse elemento reforça a hipótese de que José Luis foi surpreendido e não teve tempo de utilizar o objeto para se defender.
Uma testemunha também relatou ter sofrido uma pequena lesão provocada pela ponta da faca durante o episódio. O homem foi submetido a requisição de exame de corpo de delito, mas informou à polícia que não desejava representar criminalmente contra o autor por essa lesão.
Investigado confessou o crime
Segundo o boletim, Dorival foi encontrado em casa, deitado, após a Polícia Militar receber informações sobre a autoria e o endereço do suspeito. Questionado pelos policiais, ele teria confessado o assassinato e foi detido.
Durante o interrogatório na Polícia Civil, o investigado voltou a admitir a autoria. Ele afirmou que conhecia José Luis e que estava incomodado com os comentários feitos por ele sobre sua filha. Também relatou que, depois da discussão no pesqueiro, decidiu retornar ao local armado com uma faca e esperar pela vítima.
O homem disse ainda não se lembrar exatamente da quantidade de golpes, mencionando três ou quatro facadas. A faca apontada como usada no ataque foi apreendida pela polícia, assim como outra faca encontrada com a vítima e o celular do investigado.
A Polícia Civil concluiu pelo auto de prisão em flagrante de Dorival por homicídio duplamente qualificado e representou pela prisão preventiva. O caso segue para as demais providências da Justiça.