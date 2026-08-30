Um homem foi preso em flagrante após matar um conhecido a facadas na noite desse sábado (29), em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o pedreiro José Luis Ferreira, de 64 anos, foi atacado em uma via pública nas proximidades de um pesqueiro, no bairro Freitas, na região norte da cidade.

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O crime ocorreu por volta das 20h25. De acordo com o registro policial, o suspeito, identificado como Dorival da Silva, 52 anos, conhecido pelo apelido de “Vizinho” e que seria ajudante de pedreiro, foi localizado pela Polícia Militar pouco depois do ataque e levado à Central de Polícia Judiciária.