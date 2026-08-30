Dois aviões E195-E2 da Embraer chamaram a atenção do público nesse sábado (29) ao realizarem um voo rasante sobre o DHL Stadium, na Cidade do Cabo, na África do Sul. As aeronaves, operadas pela companhia sul-africana Airlink, participaram de uma apresentação aérea antes da partida de rugby entre África do Sul e Nova Zelândia.
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A passagem das aeronaves ocorreu em baixa altitude e impressionou quem estava no estádio. Em alguns registros, o ângulo das imagens dá a impressão de que um dos aviões se aproxima diretamente do estádio, aumentando o impacto da apresentação.
Durante a ação, os aviões também deixaram um rastro de fumaça colorida sobre o estádio, criando um espetáculo visual para o público que aguardava o início da partida.
O duelo entre as duas seleções terminou com vitória da África do Sul por 33 a 26. As imagens da apresentação foram divulgadas nas redes sociais pelo perfil Rugby's Greatest Rivalry e rapidamente ganharam repercussão.
Os aviões utilizados na apresentação são modelos E195-E2, da Embraer, empresa com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A aeronave é a maior integrante da família E-Jets E2 desenvolvida pela fabricante brasileira.
A parceria entre Embraer e Airlink já havia aparecido em outra ação realizada na África do Sul. A fabricante brasileira divulgou anteriormente imagens de uma passagem de aeronaves da companhia sobre o Ellis Park, também durante uma programação esportiva.
A nova apresentação reforça a estratégia da Embraer de associar seus aviões a grandes eventos e demonstrações públicas, levando os modelos da fabricante brasileira para momentos de grande visibilidade.