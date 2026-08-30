Dois aviões E195-E2 da Embraer chamaram a atenção do público nesse sábado (29) ao realizarem um voo rasante sobre o DHL Stadium, na Cidade do Cabo, na África do Sul. As aeronaves, operadas pela companhia sul-africana Airlink, participaram de uma apresentação aérea antes da partida de rugby entre África do Sul e Nova Zelândia.

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A passagem das aeronaves ocorreu em baixa altitude e impressionou quem estava no estádio. Em alguns registros, o ângulo das imagens dá a impressão de que um dos aviões se aproxima diretamente do estádio, aumentando o impacto da apresentação.