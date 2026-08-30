O influenciador Lito Sousa, criador do renomado canal Aviões e Músicas, publicou um vídeo emocionante na noite desse sábado (29) para agradecer o carinho e o apoio que vem recebendo, entre eles o da Embraer.
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Internado enquanto lida com o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob, ele demonstrou otimismo em sua recuperação e fez um agradecimento especial às homenagens prestadas pelas companhias aéreas brasileiras, pela Embraer e pela FAB (Força Aérea Brasileira).
Na festa de aniversário de 57 anos da Embraer, em São José dos Campos, o presidente e CEO da companhia, Francisco Gomes Neto, enviou uma mensagem de apoio ao influenciador Lito Sousa.
“Eu queria realmente aproveitar a oportunidade e deixar uma mensagem para você de agradecimento por tudo o que você tem feito para trazer mais paixão, mais energia, mais atenção para a aviação”, afirmou o executivo.
No registro gravado diretamente do hospital, Lito destacou com carinho a união das empresas do setor aéreo para apoiá-lo.
“Também os aeroportos do Brasil que encabeçaram a campanha que chegou no exterior abraçando uma causa, eu diria, um fio de esperança para essa doença que não tinha cura. Também a Embraer a Força Aérea Brasileira que também estão encabeçando essa campanha. Eu me senti muito amado, eu me senti parte desse país, como nunca antes eu me senti. Então todo meu agradecimento a todos vocês que estão fazendo isso por mim”, declarou o especialista em aviação.
Veja o vídeo de Lito Sousa aqui
Doença degenerativa
Lito Sousa, dono do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com uma doença degenerativa enquanto realizava um tratamento contra o câncer de próstata. Emocionada, a esposa do influenciador, Mila Seidl, revelou que ele enfrenta a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara e agressiva.
“É uma doença muito rara, que não tem tratamento. Ela normalmente abre com quadro de demência e depois vai evoluindo para perdas motoras”, afirmou Mila, nas redes sociais.
Segundo a esposa, o médico responsável pelo acompanhamento de Lito pediu que a família aproveitasse o tempo juntos antes que a doença avançasse.
Desde o diagnóstico, o casal busca estudos experimentais que possam oferecer uma possibilidade de tratamento para a doença. Nos últimos dias, a busca por alternativas ganhou o apoio do Itamaraty e do Ministério da Saúde.