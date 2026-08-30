O influenciador Lito Sousa, criador do renomado canal Aviões e Músicas, publicou um vídeo emocionante na noite desse sábado (29) para agradecer o carinho e o apoio que vem recebendo, entre eles o da Embraer.

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Internado enquanto lida com o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob, ele demonstrou otimismo em sua recuperação e fez um agradecimento especial às homenagens prestadas pelas companhias aéreas brasileiras, pela Embraer e pela FAB (Força Aérea Brasileira).