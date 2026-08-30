Ventos fortes derrubaram árvores e bloquearam trechos da Rodovia do Livro, entre Caçapava e Monteiro Lobato, na tarde desse sábado (29). As ocorrências foram registradas principalmente na região rural, após um dia de temperaturas elevadas.
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Em alguns pontos, árvores ocuparam toda a pista. Em outros, galhos bloquearam parcialmente a passagem dos veículos. A Defesa Civil de Caçapava mobilizou cinco agentes, três viaturas, uma pá carregadeira e duas motosserras para realizar a limpeza e liberar o tráfego.
Segundo o órgão municipal, todas as obstruções localizadas no território de Caçapava foram solucionadas. O trecho foi liberado nos dois sentidos após a retirada dos troncos e galhos que estavam sobre a pista.
Apesar da liberação em Caçapava, o trajeto até Monteiro Lobato ainda apresentava interdição na última atualização. No município vizinho, uma árvore e um poste caíram sobre a estrada, mantendo o bloqueio.
Após a retirada do material que estava sobre a pista, os resíduos de madeira ficaram para recolhimento posterior pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.
A prioridade das equipes foi retirar os obstáculos que ofereciam risco aos motoristas e restabelecer a circulação pela estrada.
Interdição em Monteiro Lobato
Na área de Monteiro Lobato, a queda de uma árvore e de um poste manteve um trecho da Rodovia do Livro bloqueado. O ponto fica próximo ao Sítio do Pica Pau Amarelo.
A presença de um poste sobre a via exige atenção adicional por causa do risco relacionado à rede elétrica. Por isso, a liberação depende da atuação das equipes responsáveis e das condições de segurança no local.
Assim, embora o trecho de Caçapava esteja liberado, motoristas que pretendem seguir até Monteiro Lobato devem ficar atentos às condições da estrada.
Orientação aos motoristas
Mesmo com a liberação do trecho de Caçapava, a recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e mantenham atenção ao passar pela área rural.
Árvores, galhos ou postes danificados não devem ser tocados ou removidos pelos motoristas. Em caso de bloqueio, o ideal é manter distância segura e aguardar a orientação das equipes de emergência.
A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Em situações de emergência e necessidade de resgate, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193.