Ventos fortes derrubaram árvores e bloquearam trechos da Rodovia do Livro, entre Caçapava e Monteiro Lobato, na tarde desse sábado (29). As ocorrências foram registradas principalmente na região rural, após um dia de temperaturas elevadas.

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Em alguns pontos, árvores ocuparam toda a pista. Em outros, galhos bloquearam parcialmente a passagem dos veículos. A Defesa Civil de Caçapava mobilizou cinco agentes, três viaturas, uma pá carregadeira e duas motosserras para realizar a limpeza e liberar o tráfego.