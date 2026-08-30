O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos fecha o mês de agosto, nesta segunda-feira (31), com 650 oportunidades de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O destaque é a função de operador de telemarketing, que concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 200 vagas, sendo 50 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).