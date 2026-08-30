O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos fecha o mês de agosto, nesta segunda-feira (31), com 650 oportunidades de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.
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O destaque é a função de operador de telemarketing, que concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 200 vagas, sendo 50 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também se destacam as oportunidades para montador de acessórios (60), atendente de lanchonete (30), cobrador de transporte coletivo (30), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de serviços de alimentação (25), repositor de mercadorias (10), cuidador de idosos (10), assistente de enfermagem (10), entre outros.
A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (acesse aqui).
Perfil
O PAT está localizado na praça Afonso Pena, 175, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto, os interessados devem verificar se atendem aos requisitos exigidos para a vaga pretendida.
Caso tenham perfil compatível, os candidatos devem comparecer ao PAT munidos de carteira de trabalho (digital ou física) e documento de identificação. Se possível, também é recomendável levar o currículo atualizado.