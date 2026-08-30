Um ônibus com 49 pessoas sofreu uma pane mecânica e precisou parar dentro de um túnel da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na manhã deste sábado (29), assustando os passageiros. O veículo ficou imobilizado na faixa 2, no sentido leste, provocando uma interdição parcial no local.
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Segundo informações da Concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada por volta das 9h34, no km 5 da SPI-097/055. O tempo era bom no momento da pane.
O problema ocorreu enquanto o ônibus trafegava pela rodovia. De acordo com o relato do motorista, o veículo apresentou uma falha mecânica e parou dentro do túnel.
Uma equipe de manutenção chegou ao local às 9h57 para avaliar a situação. Enquanto aguardavam a remoção, os passageiros permaneceram no ônibus.
Por volta das 11h27, outro ônibus chegou para fazer o transporte dos passageiros. A transferência foi concluída e o veículo substituto deixou o local aproximadamente às 11h37.
A pane foi solucionada às 12h03, quando o ônibus que havia apresentado o problema conseguiu retomar a viagem. Apesar da interdição parcial da faixa 2 por mais de duas horas, as 49 pessoas que estavam no veículo saíram ilesas.
A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, em razão do envolvimento de um ônibus e da duração da restrição no trecho.