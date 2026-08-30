Um ônibus com 49 pessoas sofreu uma pane mecânica e precisou parar dentro de um túnel da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na manhã deste sábado (29), assustando os passageiros. O veículo ficou imobilizado na faixa 2, no sentido leste, provocando uma interdição parcial no local.

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Segundo informações da Concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada por volta das 9h34, no km 5 da SPI-097/055. O tempo era bom no momento da pane.