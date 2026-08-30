O motorista de um carro BYD King GS perdeu a direção e bateu contra um atenuador de impacto na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Jambeiro, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na noite de sábado (29), por volta das 23h14, no km 20, no sentido norte da rodovia.

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Segundo informações apuradas pela equipe de inspeção de tráfego da concessionária Tamoios, o motorista informou que seguia pela faixa 2 quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle e atingiu o dispositivo de segurança.