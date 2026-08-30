O motorista de um carro BYD King GS perdeu a direção e bateu contra um atenuador de impacto na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Jambeiro, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na noite de sábado (29), por volta das 23h14, no km 20, no sentido norte da rodovia.
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Segundo informações apuradas pela equipe de inspeção de tráfego da concessionária Tamoios, o motorista informou que seguia pela faixa 2 quando, por motivos que ainda serão apurados, perdeu o controle e atingiu o dispositivo de segurança.
As três pessoas que estavam no veículo não ficaram feridas no acidente, segundo a Artesp.
Interdição na Tamoios
O acidente provocou a interdição total da pista no sentido norte. Todas as faixas e o acostamento ficaram bloqueados entre 23h14 e 0h29 deste domingo (30).
Após a liberação das faixas de rolamento, o acostamento permaneceu interditado até 1h58 para os trabalhos de atendimento e remoção do veículo.
No momento da ocorrência, o tempo estava nublado. A concessionária classificou o acidente como de alta criticidade devido à duração da interdição.