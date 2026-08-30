Um carro que seguia na contramão provocou uma colisão frontal na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste sábado (29). Quatro pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave e uma com ferimentos leves.

O acidente aconteceu às 20h32, no km 154 da BR-116, na pista sentido São Paulo. Segundo a concessionária RioSP, responsável pelo trecho, o motorista do veículo que trafegava na contramão está entre as vítimas em estado grave.

A colisão deixou a pista totalmente interditada inicialmente. Na atualização mais recente, porém, a faixa 3, à direita, já havia sido liberada. As faixas 1 e 2, à esquerda e central, permaneciam bloqueadas.