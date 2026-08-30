Um carro que seguia na contramão provocou uma colisão frontal na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na noite deste sábado (29). Quatro pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave e uma com ferimentos leves.
O acidente aconteceu às 20h32, no km 154 da BR-116, na pista sentido São Paulo. Segundo a concessionária RioSP, responsável pelo trecho, o motorista do veículo que trafegava na contramão está entre as vítimas em estado grave.
A colisão deixou a pista totalmente interditada inicialmente. Na atualização mais recente, porém, a faixa 3, à direita, já havia sido liberada. As faixas 1 e 2, à esquerda e central, permaneciam bloqueadas.
Equipes de tráfego e resgate da concessionária continuavam no local para atender as vítimas, sinalizar a rodovia e retirar os veículos envolvidos. Até a última atualização, não havia registro de congestionamento no trecho.
Vítimas são levadas para hospitais
De acordo com a RioSP, o motorista que estaria na contramão foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Jacareí.
As outras duas vítimas em estado grave foram levadas para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos.
A quarta vítima, que sofreu ferimentos leves, também foi encaminhada para o Hospital da Vila Industrial.
A concessionária não informou as idades ou os sexos das vítimas, nem divulgou detalhes sobre o estado clínico dos feridos.
Polícia investiga acidente na Dutra
A dinâmica da ocorrência ainda não foi esclarecida. A RioSP confirmou apenas que houve uma colisão frontal e que um dos veículos trafegava na contramão.
Ainda não há informação oficial sobre como o automóvel entrou na pista contrária ou por quanto tempo percorreu a rodovia antes da batida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas não havia respondido até a publicação desta reportagem.
As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.