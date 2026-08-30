Uma mulher foi morta e um homem baleado na noite deste sábado (29) no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.
As informações iniciais apontam que uma mulher foi morta a tiros nas proximidades de um bar. Na sequência, um homem apontado como autor dos disparos teria fugido e trocado tiros com equipes da Polícia Militar.
A ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização. A PM preservava o local para o trabalho das equipes de socorro, da perícia e da Polícia Civil, que foram acionadas para colher informações e iniciar as investigações.
Até a publicação desta reportagem, as autoridades não haviam divulgado as identidades das duas pessoas m, as idades ou o endereço exato do crime.
Também não havia informação oficial sobre a relação entre a mulher e o homem apontado inicialmente como autor dos disparos.
Investigação
Como a ocorrência ainda recebia atendimento, a dinâmica do crime era considerada preliminar. A Polícia Civil deverá confrontar os relatos obtidos no local com os vestígios encontrados pela perícia e os registros das equipes policiais.
O caso será investigado para esclarecer a motivação do crime, a sequência dos acontecimentos e a eventual participação de outras pessoas.
Outros homicídios no Araretama
O bairro Araretama já registrou outros homicídios nos últimos anos.
Em fevereiro de 2024, um homem de 47 anos foi morto a tiros no Conjunto Residencial Araretama. Na ocasião, moradores relataram uma sequência de disparos e o responsável pelo crime não havia sido identificado no registro inicial.
Ainda naquele mês, um jovem de 18 anos foi morto a tiros na Avenida Nicanor Ramos Nogueira, também no Araretama. A Polícia Civil iniciou as investigações sem identificação do responsável.
Em julho de 2022, outro jovem morreu após ser baleado em um condomínio na região do bairro.
Homicídios recentes em Pinda
Pindamonhangaba também registrou outros crimes com arma de fogo em agosto.
No dia 18, um homem foi morto após ser atingido por mais de dez tiros no distrito de Moreira César. Até a publicação daquela reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
No dia 10, uma mulher foi morta a tiros após sair de uma academia no município. Nesse caso, a Polícia Civil registrou a ocorrência como feminicídio e apontou o ex-companheiro como autor.
Não há, até o momento, informação de que esses casos tenham relação com o duplo homicídio registrado neste sábado no Araretama.
O caso segue em investigação.
- Errata: Inicialmente, a informação disponibilizada pela polícia apontava que o homem baleado não havia resistido aos ferimentos. No entanto, posteriormente, a informação foi corrigida pela polícia e o texto foi atualizado.