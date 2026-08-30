Uma mulher foi morta e um homem baleado na noite deste sábado (29) no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.

As informações iniciais apontam que uma mulher foi morta a tiros nas proximidades de um bar. Na sequência, um homem apontado como autor dos disparos teria fugido e trocado tiros com equipes da Polícia Militar.

A ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização. A PM preservava o local para o trabalho das equipes de socorro, da perícia e da Polícia Civil, que foram acionadas para colher informações e iniciar as investigações.