Um homem de aproximadamente 30 anos ficou ferido após uma colisão frontal entre dois veículos na noite de sexta-feira (28), na rodovia João do Amaral Gurgel, em Caçapava.

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O acidente aconteceu por volta das 19h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, com a informação inicial de que uma das vítimas poderia estar presa às ferragens.