Um homem de aproximadamente 30 anos ficou ferido após uma colisão frontal entre dois veículos na noite de sexta-feira (28), na rodovia João do Amaral Gurgel, em Caçapava.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu por volta das 19h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, com a informação inicial de que uma das vítimas poderia estar presa às ferragens.
Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o homem consciente e orientado. Ele estava dentro de um dos veículos envolvidos na batida e precisou ser retirado pelos socorristas.
Após receber os primeiros atendimentos ainda no local, a vítima foi encaminhada por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para avaliação médica e continuidade do atendimento hospitalar.
Depois do resgate, o Corpo de Bombeiros deixou o local em segurança, que ficou sob os cuidados da Polícia Militar Rodoviária Estadual.
As circunstâncias que provocaram a colisão frontal não foram informadas. Também não havia, até o momento, informações sobre o estado de saúde da vítima após a chegada ao hospital.