Um adolescente de 16 anos foi baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde deste sábado (29), durante uma ocorrência em um colégio na rua Dom Bosco, no Centro de Cruzeiro. O jovem foi atingido por três disparos e encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 15h42 para dar apoio à ocorrência policial. No local, os agentes da GCM realizavam a abordagem de um indivíduo procurado pela Justiça quando houve um confronto.
O adolescente apresentava dois ferimentos na região dos glúteos e outro na coxa. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi levado pelos bombeiros ao Pronto-Socorro de Cruzeiro, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica.
Adolescente teria fugido
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Cruzeiro, o adolescente havia fugido da Fundação Casa, onde estava internado havia mais de um ano, e era procurado pela Justiça.
Ainda segundo a pasta, o jovem estava no campo de futebol do colégio quando os agentes chegaram para atender a ocorrência. A informação repassada à GCM era de que ele teria ido ao local com a intenção de cometer um homicídio.
Durante a intervenção, o adolescente teria tentado fugir em direção a uma casa utilizada para guardar materiais, nos fundos da área. Ele teria subido no telhado do imóvel, mas caiu depois que uma telha se rompeu.
A pasta informou que o jovem carregava um simulacro de arma de fogo. Os agentes teriam efetuado os disparos por acreditarem que o objeto fosse uma arma real. A situação foi classificada pela pasta como legítima defesa putativa.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o adolescente não corre risco de morte.
Ocorrência mobilizou forças de segurança
Além da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, a ocorrência também contou com a participação da Polícia Militar.
A Secretaria de Segurança informou ainda que o adolescente teria se envolvido recentemente em outra ocorrência, na qual teria apontado uma arma de fogo para a esposa de um policial militar.