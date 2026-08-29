Um adolescente de 16 anos foi baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde deste sábado (29), durante uma ocorrência em um colégio na rua Dom Bosco, no Centro de Cruzeiro. O jovem foi atingido por três disparos e encaminhado ao Pronto-Socorro da cidade.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 15h42 para dar apoio à ocorrência policial. No local, os agentes da GCM realizavam a abordagem de um indivíduo procurado pela Justiça quando houve um confronto.