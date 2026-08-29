O caso do desaparecimento de Décio de Castro Santos, que mobiliza a família há mais de três anos, foi encerrado pela Justiça. O estudante desapareceu em 18 de janeiro de 2023, em São José dos Campos, e nunca mais foi localizado. A investigação poderá ser reaberta caso surjam novas provas ou informações consideradas relevantes para esclarecer o paradeiro do jovem.

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A apuração foi conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos. Durante o trabalho policial, foram realizadas quebras de sigilos telefônico e bancário, análises de movimentações financeiras, depoimentos de testemunhas, buscas em órgãos públicos e unidades de saúde, além da coleta de material biológico.