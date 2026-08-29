A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo foi autorizada a realizar concurso público para a contratação de 5.000 professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As contratações são para duas jornadas: 3.000 cargos efetivos para jornadas de 40 horas semanais e 2.000 para jornadas de 25 horas semanais. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (28) – veja aqui.
Este é o segundo certame autorizado nesta gestão. No segundo semestre de 2023, a Secretaria da Educação organizou um concurso público para a contratação de 15 mil professores para a rede estadual de ensino.