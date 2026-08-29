O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos está ampliando a estrutura com a construção do Centro Empresarial 5, novo espaço que vai reforçar a integração entre empresas, universidades, pesquisas e projetos de inovação.

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O investimento total estimado na obra é de R$ 20 milhões. Desse valor, R$ 15 milhões são provenientes da Finep e R$ 5 milhões de contrapartida da Prefeitura, além da participação da Associação Parque Tecnológico.