O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos está ampliando a estrutura com a construção do Centro Empresarial 5, novo espaço que vai reforçar a integração entre empresas, universidades, pesquisas e projetos de inovação.
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O investimento total estimado na obra é de R$ 20 milhões. Desse valor, R$ 15 milhões são provenientes da Finep e R$ 5 milhões de contrapartida da Prefeitura, além da participação da Associação Parque Tecnológico.
Parte do novo prédio foi entregue na última quinta-feira (27), durante o encerramento da 13ª Innovation Week. Viabilizado em parte pelo convênio Finep Hub+, o empreendimento terá 8.500 m² de área construída e completará o projeto arquitetônico original do complexo.
Com dois pavimentos, o novo centro vai acrescentar 26 salas empresariais ao PIT, com áreas entre 51,64 m² e 88,05 m², além de dois laboratórios de 138,06 m² cada, novo auditório de 271,66 m², coworking, showroom tecnológico, sete salas de reunião, espaço de estudos e para restaurantes e cafeterias.
Capacidade de atendimento
A estrutura foi planejada para ampliar a capacidade de atendimento do parque, que já registra alta ocupação da infraestrutura de apoio. Com o novo edifício, o núcleo do PIT passará a contar com mais de 63 mil m² de área construída.
O novo centro empresarial foi projetado para estimular a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Um dos destaques será o showroom tecnológico, que funcionará como uma vitrine das soluções desenvolvidas pelas empresas residentes no PIT.
O projeto também prevê um espaço de coworking voltado à aproximação entre universidades e empresas. A proposta é criar um ambiente para facilitar a transferência de tecnologia e conectar pesquisadores que buscam soluções para desafios específicos.