Um homem foi detido pela Polícia Militar com R$ 16.781 em dinheiro durante uma abordagem na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Sapé 1, em Caçapava. Segundo a PM, ele afirmou que a quantia era proveniente do recolhimento de valores relacionados ao tráfico de drogas.
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Policiais militares da 3ª Companhia do 46º BPM/I realizavam patrulhamento com motocicletas pelo bairro quando perceberam um motociclista trafegando no contrafluxo da via. De acordo com a corporação, o homem demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da equipe.
Durante a abordagem, os policiais encontraram um celular e uma mochila com quatro embalagens plásticas. Dentro delas havia R$ 16.781 em dinheiro. Conforme o relato da PM, as embalagens também apresentavam forte odor semelhante ao de maconha.
Questionado sobre a origem e o destino do dinheiro, o abordado declarou aos policiais que fazia o recolhimento de valores relacionados ao tráfico de drogas em diferentes pontos de Caçapava e levava o dinheiro para São José dos Campos.
A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial, onde o homem foi indiciado por associação ao tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele foi liberado.