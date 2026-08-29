Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (28), em Caçapava, após policiais militares apreenderem 1.483 porções de entorpecentes durante uma abordagem na Rua do Porto.
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Segundo a Polícia Militar, equipes da 3ª Companhia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento com motocicletas quando avistaram um GM Corsa ocupado por dois homens.
Os policiais deram ordem de parada ao veículo. O passageiro desembarcou e fugiu a pé, entrando em uma área de mata. Ele não foi localizado durante as buscas.
O motorista permaneceu no local e foi abordado. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma sacola com 708 invólucros de crack e 775 porções de cocaína, totalizando 1.483 unidades de drogas.
O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial de Caçapava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas.