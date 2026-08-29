Um funcionário de uma loja de veículos foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de envolvimento em uma fraude para obtenção de financiamento junto a uma instituição financeira em Taubaté. O caso foi investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e envolve um veículo avaliado em R$ 120 mil.
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A prisão ocorreu durante uma operação deflagrada pela Deic de Taubaté para apurar uma suspeita de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a área de Segurança Corporativa do banco Santander identificar uma proposta de financiamento considerada irregular.
Segundo as apurações, documentos de identificação e a biometria facial de uma terceira pessoa teriam sido utilizados sem autorização para a solicitação do financiamento. A Polícia Civil afirma que os dados da vítima teriam sido obtidos por meio de engenharia social, sem o conhecimento da vítima.
A proposta estava vinculada a uma loja de veículos de Taubaté e tinha como objetivo financiar uma Chevrolet Captiva EV Premier, no valor de R$ 120 mil.
Ainda conforme a investigação, o valor do financiamento foi integralmente depositado na conta bancária da pessoa jurídica relacionada à operação.
Durante as diligências realizadas no estabelecimento, os policiais localizaram o funcionário apontado como responsável pela submissão da proposta e efetuaram a prisão em flagrante.
O investigado foi autuado por obtenção fraudulenta de financiamento junto a instituição financeira. Ele permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do esquema e identificar possíveis outros envolvidos. A DEIC também destacou que mantém ações de combate a fraudes financeiras e ao uso indevido de dados pessoais.