Um funcionário de uma loja de veículos foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de envolvimento em uma fraude para obtenção de financiamento junto a uma instituição financeira em Taubaté. O caso foi investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e envolve um veículo avaliado em R$ 120 mil.

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A prisão ocorreu durante uma operação deflagrada pela Deic de Taubaté para apurar uma suspeita de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a área de Segurança Corporativa do banco Santander identificar uma proposta de financiamento considerada irregular.