O adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, foi identificado como a vítima de um homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (29), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. Ele foi morto a tiros na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco.
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 4h45. Kauã foi encontrado caído na via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após moradores relatarem que haviam ouvido tiros. Quando os policiais chegaram, equipes do Samu e agentes da Guarda Civil Municipal já estavam no local. A equipe médica constatou a morte do adolescente.
Testemunhas relatam tiros de carro
Durante as primeiras diligências, policiais conversaram com moradores da região. As testemunhas não quiseram se identificar formalmente, mas relataram que um Volkswagen Gol de cor prata havia passado pelo local pouco antes dos disparos.
Segundo os relatos registrados no boletim de ocorrência, ocupantes do veículo teriam atirado na direção de Kauã e fugido logo depois.
A Polícia Militar fez buscas nas proximidades, mas não encontrou o automóvel nem localizou os suspeitos. Nenhum objeto relacionado ao crime foi apreendido durante o atendimento inicial.
O local foi preservado para o trabalho da perícia. O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida.
Avô cita possível relação com drogas
O avô de Kauã esteve no local após ser informado sobre o homicídio e prestou depoimento à Polícia Civil.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o familiar afirmou saber que o adolescente fazia uso de entorpecentes e que estaria envolvido com a comercialização de drogas. Ele levantou a possibilidade de o assassinato ter alguma relação com o tráfico.
O avô também informou, porém, que Kauã nunca havia relatado ameaças específicas nem apontado possíveis desafetos que pudessem auxiliar na identificação do autor dos disparos.
A Polícia Civil investiga o homicídio. Até o registro da ocorrência, não havia suspeitos presos nem flagrante relacionado ao assassinato.