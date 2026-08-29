O adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, foi identificado como a vítima de um homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (29), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. Ele foi morto a tiros na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 4h45. Kauã foi encontrado caído na via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço.