Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (28), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região da Praça Cícero Lima.
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Segundo a PM, policiais do 1º BPM/I avistaram o suspeito durante o patrulhamento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu a pé, mas foi alcançado e abordado na rua Paulo Venâncio de Paiva.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram nove pinos de cocaína, quatro pedras de crack e uma porção de maconha. Também foram apreendidos R$ 148 em dinheiro e um aparelho celular.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem admitiu durante a abordagem que estava comercializando drogas.
Ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.