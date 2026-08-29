Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (28), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento na região da Praça Cícero Lima.

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Segundo a PM, policiais do 1º BPM/I avistaram o suspeito durante o patrulhamento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu a pé, mas foi alcançado e abordado na rua Paulo Venâncio de Paiva.