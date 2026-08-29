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Homem procurado por furto é preso pela PM em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (28), em São José dos Campos.

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Segundo a PM, policiais do 1º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo pela rua 21 de Abril quando identificaram o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao consultar os sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por furto.

O homem foi detido e levado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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