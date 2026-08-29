Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (28), em São José dos Campos.

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Segundo a PM, policiais do 1º BPM/I realizavam patrulhamento preventivo pela rua 21 de Abril quando identificaram o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.