29 de agosto de 2026
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Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Um incêndio atingiu um apartamento na noite dessa sexta-feira (28), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada por volta das 20h55, na rua Wanda de Aguiar Dalla Mariga, no bairro Nova Guará.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a corporação, as chamas atingiram aproximadamente 16 metros quadrados do imóvel, concentrando-se em áreas do quarto e da sala.

O fogo foi rapidamente combatido e extinto pelos bombeiros. Não houve registro de vítimas.

Após o trabalho de combate às chamas, o apartamento foi deixado em condições de segurança e ficou sob os cuidados do proprietário. As circunstâncias que provocaram o incêndio não foram informadas.

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