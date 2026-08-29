Um incêndio atingiu um apartamento na noite dessa sexta-feira (28), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada por volta das 20h55, na rua Wanda de Aguiar Dalla Mariga, no bairro Nova Guará.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a corporação, as chamas atingiram aproximadamente 16 metros quadrados do imóvel, concentrando-se em áreas do quarto e da sala.