O Vale do Paraíba terá um sábado de muito calor, segundo a previsão do tempo. Apesar das temperaturas amenas registradas nas primeiras horas da manhã, o calor deve ganhar força ao longo do dia. Também há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região, principalmente durante a formação de áreas de instabilidade.

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No início da manhã, algumas cidades do Vale registraram temperaturas abaixo dos 16°C. Campos do Jordão marcou 12,3°C, a menor temperatura entre os municípios do estado de São Paulo. São Luiz do Paraitinga teve 15,2°C, enquanto Taubaté registrou 15,1°C. Em Pindamonhangaba, os termômetros chegaram a 14,7°C.