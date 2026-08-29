29 de agosto de 2026
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PREVISÃO

RMVale terá sábado de muito calor e chance de chuva forte isolada

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Freepik
Tendência é de elevação significativa das temperaturas durante o sábado
Tendência é de elevação significativa das temperaturas durante o sábado

O Vale do Paraíba terá um sábado de muito calor, segundo a previsão do tempo. Apesar das temperaturas amenas registradas nas primeiras horas da manhã, o calor deve ganhar força ao longo do dia. Também há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região, principalmente durante a formação de áreas de instabilidade.

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No início da manhã, algumas cidades do Vale registraram temperaturas abaixo dos 16°C. Campos do Jordão marcou 12,3°C, a menor temperatura entre os municípios do estado de São Paulo. São Luiz do Paraitinga teve 15,2°C, enquanto Taubaté registrou 15,1°C. Em Pindamonhangaba, os termômetros chegaram a 14,7°C.

Apesar do começo mais fresco, a tendência é de elevação significativa das temperaturas durante o sábado. A previsão para o estado indica predomínio de tempo seco e quente, com máximas entre 35°C e 40°C em grande parte dos municípios paulistas.

Chuva e risco de temporais

Na faixa leste do estado, onde está o Vale do Paraíba, podem se formar áreas de instabilidade ao longo do dia. Com isso, são esperadas pancadas de chuva que podem ocorrer de forma localizada.

Em alguns pontos, a chuva poderá vir acompanhada de rajadas fortes de vento e descargas elétricas. Também existe possibilidade, ainda que isolada, de ocorrência de granizo.

Mesmo com essa condição, a previsão aponta que o tempo seco deve predominar em boa parte do território paulista.

Umidade do ar

Outro destaque da previsão é a baixa umidade relativa do ar. Em diversas cidades de São Paulo, os índices devem ficar abaixo de 30% durante a tarde. No oeste, noroeste e norte do estado, há possibilidade de índices inferiores a 20%.

Para o Vale do Paraíba, a recomendação é de atenção principalmente nos períodos mais quentes do dia, quando o ar tende a ficar mais seco.

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