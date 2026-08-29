Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (29), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 4h45, na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco.

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Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima foi identificada como Kauã Vinícius Silva Pereira, nascido em setembro de 2009. Ele foi encontrado caído na via pública com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço.