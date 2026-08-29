Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (29), no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 4h45, na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco.
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Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima foi identificada como Kauã Vinícius Silva Pereira, nascido em setembro de 2009. Ele foi encontrado caído na via pública com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom após relatos de tiros em via pública. Quando os policiais chegaram, profissionais do Samu e agentes da Guarda Civil Municipal já estavam no local. A equipe médica constatou a morte do adolescente.
Carro prata
Durante as primeiras diligências, policiais conversaram com moradores da região. As testemunhas, porém, não quiseram se identificar formalmente. Aos agentes, elas relataram que, momentos antes dos disparos, um Volkswagen Gol de cor prata passou pelo local.
Ainda conforme os relatos registrados no BO, ocupantes do veículo teriam efetuado os disparos na direção do adolescente e fugido em seguida.
A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar o automóvel nem identificar os ocupantes. Nenhum objeto de interesse para a investigação foi apreendido durante o atendimento inicial.
O local foi preservado para o trabalho da perícia. A ocorrência foi registrada como homicídio consumado, de autoria desconhecida.
Suspeita de relação com drogas
O avô da vítima compareceu ao local após ser informado sobre o crime e prestou esclarecimentos à Polícia Civil.
Segundo o depoimento registrado no documento, o avô afirmou saber que o adolescente fazia uso de entorpecentes e que estaria envolvido com a comercialização de drogas. Ele apresentou a hipótese de que o homicídio poderia estar relacionado ao tráfico de drogas.
O familiar, entretanto, afirmou que o adolescente nunca havia relatado ameaças específicas ou indicado possíveis desafetos que pudessem ajudar a apontar a autoria do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para o laudo necroscópico. A Polícia Civil investiga o caso. Até a emissão da primeira edição do boletim de ocorrência, não havia prisão nem flagrante relacionado ao homicídio.