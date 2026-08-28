O Jacareí Rugby entra em campo neste sábado (29) com a missão de conquistar mais um título estadual e ampliar sua história no rúgbi paulista. Atual campeão, o time dos Jacarés enfrenta o Spac (São Paulo Athletic Club), às 10h30, no Pacaembu, em São Paulo, pela final do Campeonato Paulista de Rúgbi 15 Adulto Masculino.
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A decisão será inédita entre as duas equipes e coloca frente a frente dois times que fizeram campanhas de destaque na competição. O Jacareí chega embalado por uma campanha invicta e tenta levantar pela segunda vez consecutiva a taça paulista. A entrada para o público é gratuita, pelos portões 6 e 8.
Jacareí chega invicto à decisão
O caminho até a final começou com uma campanha perfeita na primeira fase. Integrante do Grupo A, o Jacareí venceu os quatro jogos que disputou, diante de Urutu, Leões, Rio Branco e SPAC.
O último obstáculo antes da decisão foi o São José. Em uma semifinal marcada pelo equilíbrio e pela forte disputa física, os Jacarés venceram por 7 a 5 e garantiram presença em mais uma final estadual.
Do outro lado, o SPAC terminou a primeira fase na segunda colocação do mesmo grupo e precisou superar a Poli na semifinal. Em uma partida de placar apertado, a equipe venceu por 27 a 26 e confirmou a classificação.
Retrospecto favorece os Jacarés
Se a campanha de 2026 já mostra a força do Jacareí, o histórico recente diante do SPAC também pesa a favor do time do Vale do Paraíba.
Desde 2014, as equipes se enfrentaram 24 vezes no rúgbi 15, com 17 vitórias do Jacareí, um empate e seis triunfos do SPAC. Os Jacarés venceram os últimos sete confrontos entre os clubes.
Na temporada atual, o retrospecto é ainda mais contundente: foram três encontros e três vitórias do Jacareí. Duas aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e uma pelo próprio Campeonato Paulista.
Mas, em uma final, o retrospecto fica em segundo plano. O título será decidido em um único jogo, e o SPAC chega à decisão justamente com a oportunidade de interromper a sequência positiva do adversário.
Quarta final paulista do Jacareí
A partida no Pacaembu será a quarta final de Campeonato Paulista disputada pelo Jacareí Rugby.
A primeira decisão aconteceu em 2017, quando os Jacarés foram derrotados pela Poli. Seis anos depois, em 2023, a equipe voltou à final, mas acabou superada pelo Pasteur.
A história começou a mudar em 2025. Na decisão daquele ano, o Jacareí venceu a Poli e conquistou seu primeiro título paulista.
Agora, a equipe volta a disputar a taça com a possibilidade de transformar o bicampeonato em mais um capítulo importante da trajetória do clube.
SPAC busca quinto título estadual
O adversário também carrega uma história relevante no Campeonato Paulista. O SPAC chega à sua oitava final estadual e busca voltar ao topo do rúgbi paulista.
O clube conquistou quatro títulos, em 1977, 1978, 1984 e 1999. Também terminou como vice-campeão em 2001, 2006 e 2014.
A final deste sábado, portanto, reúne um Jacareí em busca da consolidação de seu crescimento recente e um SPAC que tenta recuperar o protagonismo histórico na competição.
Pacaembu terá dia dedicado ao rúgbi
A decisão entre Jacareí e SPAC será apenas uma das atrações de um sábado especial para o rúgbi na Mercado Livre Arena Pacaembu.
A programação começa às 8h, com uma partida do Novo Desporto Universitário.
Depois da final paulista, o estádio recebe as seleções brasileiras masculina e feminina. Às 15h, as Yaras fazem uma partida de exibição contra a África do Sul.
Na sequência, às 17h, será a vez dos Tupis entrarem em campo para enfrentar o Nova Zelândia Classics.
Para o Jacareí Rugby, porém, a grande missão começa às 10h30. Com uma campanha invicta, retrospecto favorável e o título de 2025 ainda fresco na memória, os Jacarés entram no Pacaembu em busca de mais uma taça para a história do clube.