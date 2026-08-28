O Jacareí Rugby entra em campo neste sábado (29) com a missão de conquistar mais um título estadual e ampliar sua história no rúgbi paulista. Atual campeão, o time dos Jacarés enfrenta o Spac (São Paulo Athletic Club), às 10h30, no Pacaembu, em São Paulo, pela final do Campeonato Paulista de Rúgbi 15 Adulto Masculino.

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A decisão será inédita entre as duas equipes e coloca frente a frente dois times que fizeram campanhas de destaque na competição. O Jacareí chega embalado por uma campanha invicta e tenta levantar pela segunda vez consecutiva a taça paulista. A entrada para o público é gratuita, pelos portões 6 e 8.

Jacareí chega invicto à decisão