Mãe de dois filhos, trabalhadora e descrita por amigos como uma mulher alegre, forte e generosa, Priscila Alvares Pereira dos Santos morreu após tentar salvar uma menina de 9 anos que se afogava. A brasileira entrou no rio para ajudar a criança, conseguiu levá-la em direção à margem, mas acabou desaparecendo na água.

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Priscila era mineira e vivia em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com o marido, Alex Cândido do Nascimento, e os dois filhos, de 9 e 3 anos. Ela havia se mudado para o país cerca de cinco anos atrás em busca de melhores condições de vida para a família e trabalhava com limpeza de casas.

Mineira era dedicada aos filhos