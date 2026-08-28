A Justiça de Minas Gerais tornou réu André Junio Silva de Carvalho, acusado de matar a própria namorada em um apartamento e permanecer por quatro dias no imóvel com o corpo da vítima. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi recebida pela Justiça, que também manteve a prisão preventiva do acusado.

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O crime aconteceu no bairro Camargos, na região Oeste de Belo Horizonte. André Junio responde por feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar, com qualificadoras de motivo fútil, asfixia e recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Ele também foi denunciado por ocultação de cadáver.

Casal estava junto havia cerca de três semanas