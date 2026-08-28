Um homem foi condenado a cinco anos, quatro meses e cinco dias de prisão por submeter o enteado adolescente a uma rotina de maus-tratos, agressões e trabalho excessivo. O caso veio à tona depois que o jovem encontrou uma forma inusitada de pedir ajuda: escreveu um bilhete de socorro e o colocou dentro da embalagem de um lanche entregue a uma cliente.

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Os crimes ocorreram em Cesário Lange, no interior de São Paulo, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A vítima também relatou que os maus-tratos estariam relacionados à sua orientação sexual.

Adolescente era obrigado a trabalhar até a meia-noite