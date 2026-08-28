A família encontrada morta dentro de um apartamento na última terça-feira (25) foi sepultada na manhã desta sexta-feira (28). A cerimônia reuniu familiares e amigos no Cemitério da Saudade, em Marília, no interior de São Paulo.

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As vítimas são Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos; Marcos Alberto Furuyama, de 58; e Rafael Furuyama, de 23 anos, filho do casal. A informação sobre o sepultamento foi confirmada por um parente da família.

Quem eram as vítimas