A família encontrada morta dentro de um apartamento na última terça-feira (25) foi sepultada na manhã desta sexta-feira (28). A cerimônia reuniu familiares e amigos no Cemitério da Saudade, em Marília, no interior de São Paulo.
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As vítimas são Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos; Marcos Alberto Furuyama, de 58; e Rafael Furuyama, de 23 anos, filho do casal. A informação sobre o sepultamento foi confirmada por um parente da família.
Quem eram as vítimas
Claudia era médica pediatra e trabalhou por cerca de 20 anos em uma Unidade Básica de Saúde de Araucária, no Paraná. A atuação profissional fez com que ela se tornasse conhecida entre moradores da região, aumentando a comoção após a confirmação das mortes.
Marcos Alberto era engenheiro civil e trabalhava na elaboração de projetos de instalações hidrossanitárias, estruturas, coberturas metálicas e sistemas elétricos.
Já Rafael, de 23 anos, era estudante de engenharia mecatrônica.
Família foi encontrada morta em apartamento
Os três foram encontrados mortos na tarde de terça-feira (25), dentro do apartamento onde moravam. O imóvel fica em Curitiba, capital do Paraná.
Informações preliminares apontam que as vítimas apresentavam ferimentos que teriam sido provocados por uma faca. Uma possível arma do crime foi encontrada próxima ao corpo de Marcos Alberto.
O apartamento estava trancado e, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, não havia sinais aparentes de arrombamento.
Polícia investiga o caso
A Polícia Militar registrou inicialmente a ocorrência como uma possível situação de duplo homicídio seguido de suicídio. A dinâmica, entretanto, ainda não foi oficialmente esclarecida.
A Polícia Civil abriu investigação para determinar o que aconteceu dentro do apartamento e esclarecer as circunstâncias das três mortes.
Outro ponto que passou a ser analisado pelos investigadores é a situação financeira da família. Segundo informações divulgadas durante a apuração inicial, o imóvel onde os três moravam havia sido levado a leilão, o que pode indicar a existência de dificuldades financeiras.
Até o momento, a investigação deverá reunir os resultados das perícias, depoimentos e demais elementos encontrados no imóvel para esclarecer a sequência dos acontecimentos.